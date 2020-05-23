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Захватчика банка в Москве задержали после штурма

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Спецназ взял штурмом банк в центре Москвы на Земляном Валу, после чего задержал захватчика. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, у задержанного был с собой муляж взрывного устройства.

Задержание также подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. Он не уточнил, было ли с собой у задержанного взрывное устройство или его муляж.

Ранее сообщалось, что один из заложников вел прямую трансляцию из помещения банка в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, он периодически пьет вино из бутылки. При этом директор по маркетингу и коммуникациям банка заявлял, что мужчина остался один в помещении и забаррикадировался стульями, все сотрудники и клиенты покинули отделение.

Известно, что захватчик 1993 года рождения, его зовут Федор. Сообщалось, что он спокойно зашел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу в костюме Delivery Club и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован. Источник ТАСС сообщал, что мужчина требовал крупную сумму.

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Источник — lenta.ru
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