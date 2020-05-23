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В России представили план по открытию ресторанов и кафе

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Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита. Он предусматривает три этапа снятия ограничений. Обращение также направлено в Роспотребнадзор, Минпромторг и Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости».

На первом этапе все заведения работают только навынос и на доставку, соблюдая все меры предосторожности. На втором этапе, когда наблюдается стабилизация эпидемиологической обстановки, открываются все летние кафе с соблюдением дистанции (между столиками не менее метра). Тогда же начинают работать кафе площадью до 200 «квадратов», используя половину посадочных мест. Разрешены только семейные праздники в отдельных залах — не более 20 человек без дополнительных ограничений. В качестве дополнительных мер данного этапа названы ежедневный «входной фильтр» для персонала, обработка рук антисептиками, влажная уборка с использованием моющих средств в течение дня и дезинфекция в конце рабочей смены, а также проветривание помещений.

На третьем этапе фиксируют стойкую тенденцию к снижению случаев инфицирования. Работают все предприятия общественного питания при соблюдении соответствующих норм. Разрешаются любые массовые мероприятия до 100 человек (банкеты, поминки, праздники). Все меры по санобработке и проверке персонала продолжают действовать.

«Наши предложения более приземленные, их готовили практики. Надеемся, они будут учтены Роспотребнадзором, иначе рекомендации ведомства останутся лишь теорией, не имеющей ничего общего с реалиями жизни», — говорят представители отрасли. Нынешние ограничения рестораторы называют «выстрелом в голову» и считают, что они созданы, чтобы «похоронить бизнес». По их словам, все правила дезинфекции соблюдались и до коронавируса, а работать в нынешних условиях просто нереально.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны откроются в последнюю очередь, на третьем этапе снятия ограничений. «Потому что если предприятия — это локальный коллектив, и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», — пояснил градоначальник.

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Источник — lenta.ru
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