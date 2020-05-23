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Россиянка сломала руку и в больнице получила пару новых переломов и COVID-19

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Жительница Новосибирска попала в больницу с переломом, после чего получила еще два уже в медучреждении, а также заразилась коронавирусом, сообщают «НГС.НОВОСТИ».

В конце марта Лариса Кинслер споткнулась во время утренней гимнастики на улице и получила травму. После диагностики в городской больнице скорой помощи выяснилось, что у нее перелом шейки бедра и необходимо хирургическое вмешательство. В период восстановления после операции женщина по рекомендации врача пыталась активно ходить по отделению, в результате снова упала и обзавелась двумя новыми переломами — другой шейки бедра и правой руки.

Сначала Кинслер жила в пятиместной палате, где лежала 85-летняя пациентка с сильным кашлем и температурой, после чего ее переселили. Россиянка перенесла три операции, затем у нее поднялась температура, которая держалась неделю. Во время компьютерной томографии медработники в защитных костюмах взяли у нее анализ на новый вирус. Когда пришел положительный анализ, один из врачей больницы сообщил пациентке, что она должна сама вызвать себе скорую и ехать в инфекционный госпиталь.

Бригаде пришлось ждать до четырех утра, потому что женщина не могла самостоятельно передвигаться и ей требовались особые условия для перевозки. В инфекционной больнице оказались не готовы к приему маломобильных граждан, и в больничный бокс врачам пришлось заносить больную на руках.

Издание пишет, что теперь жительница Новосибирска лечится от COVID-19 и не может пройти полноценный курс послеоперационной реабилитации. Сейчас она не может передвигаться самостоятельно даже на коляске.

В региональном Минздраве «НГС.НОВОСТИ» сказали, что женщина не обязательно заразилась в больнице. По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, россиянка могла подхватить инфекцию и до, и после госпитализации. Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова добавила, что обычно в больницах скорой помощи настороженно относятся к пациентам с признаками ОРВИ, делают им тесты и в случае необходимости отправляют в специальный стационар.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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