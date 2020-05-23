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Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции

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В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан. Соответствующий законопроект разрабатывают сенаторы, сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц. В скором времени планируем внести инициативу на рассмотрение парламента», — рассказал Клишас.

Предлагается внести изменения в статью 106 Жилищного кодекса России в части установления в случае негативной санитарно- эпидемиологической ситуации возможности заключения договора найма жилого помещения с гражданами, прибывающими из стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

По словам Клишаса, ситуация с коронавирусом показала, что многие лица, например приехавшие из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, были вынуждены уходить на самоизоляцию в домашних условиях. Таким образом, люди ставили под удар здоровье близких и родных. Также он отметил, что граждане, проживающие в квартирах маленькой площади, не могут в полной мере соблюдать самоизоляцию в случае, если кто-то из членов семьи заболел и находится на домашнем лечении.

Также он добавил, что этот механизм позволит не перегружать коечный фонд системы здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Подъезд на фото просто СУПЕР!

Гость||

Гость писал(a):

Можно выделить завтра на Лазо
да разбить палаточный мобильный госпиталь там места хватит.

Имя: Гость
Комментарий:

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