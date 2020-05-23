Появились подробности захвата заложников в отделении банка в Москве

23.05.2020 | 15:16

Мужчина, захвативший отделение Альфа-банка в Москве, одет в костюм Delivery Club, за спиной у него фирменный рюкзак. О подробностях произошедшего сообщает Telegram-канал издания Baza.

Очевидец произошедшего рассказал, что мужчина заявил, что он заминирован. «Главная дверь заблокирована клиентом. Черный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет», — говорится в сообщении.

По информации МК, захватчик по имени Федор 1993 года рождения. Требований он не выдвинул и вел себя спокойно.

При этом источник ТАСС сообщает, что мужчина, захвативший заложников, требует крупную сумму. Силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка.

Как сообщалось ранее, неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном Валу. По предварительным данным, в банке удерживают пять человек.