Названо условие для возобновления путешествий из России за границу

23.05.2020 | 13:13

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж. По его мнению, это произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств. По оценкам АТОР, они должны открыться примерно 15 июня, передает ТАСС.

Горин подчеркнул, что лучше всего планировать туристические поездки на третий квартал текущего года (июль-сентябрь). Этим летом, по словам представителя ассоциации, будут популярны путешествия по гастрономической карте России из-за закрытых гостиниц. Также вице-президент АТОР напомнил, что внутренний туризм в России стартует уже с первого июня.

По мнению Горина, Сахалин, Чукотка и Алтай ожидают путешественников после снятия всех ограничений. «Туроператоры готовят чартерные рейсы не только в южные регионы нашей страны. Например, очень популярен сейчас Калининград. Это тоже море, может быть, не всегда такое теплое, но прекрасная природа, и люди с удовольствием отдыхают», — сказал представитель ассоциации.

Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года, чтобы не допустить распространения коронавируса. Право пересекать границу имеют только военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной промышленности, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.