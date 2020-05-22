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В стране и мире

В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

По данным на 21 мая, в России за 24 часа было зафиксировано 8926 новых случая заражения коронавирусом. Тогда сообщалось о 317 554 заболевших в 85 регионах с начала пандемии, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 681 человека.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета. Он заявил, что в настоящее время предпосылок к возникновению резкого всплеска заболеваемости нет. Тем не менее он предположил, что в Россию вторая волна может прийти после того, когда в других странах ее пик пройдет. «Например, в Китае пик [второй] волны придется приблизительно на июнь. То есть теоретически в конце июля - августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», - объяснил специалист.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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