Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России начался набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Печать

Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании отечественной вакцины от коронавируса. Об этом говорится в официальной группе института во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что за участие в испытаниях положена денежная компенсация. Также граждане будут застрахованы от возможных рисков.

Поучаствовать в эксперименте могут взрослые здоровые россияне, которые не были носителями коронавирусной инфекции. У человека не должно быть вредных привычек, психических расстройств, хронических заболеваний в фазе обострения. Женщины не могут быть добровольцами в случае беременности или кормления грудью.

Перед началом испытаний граждане пройдут скрининговое обследование. Сроки проведения исследования и размер выплат будут известны позже.

Ранее сообщалось, что российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили разработанную ими вакцину на себе и заявили об успехе. Негативных и побочных эффектов после прививки они не выявили. Официальные испытания на добровольцах можно будет начать после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Почём?

Гость||

мы будем помнить вас. аминь

Гость||

Совсем опупели, уроды. На Путине испытайте да на депутатах-дармоедах вкупе с губернаторами-ворами.

Гость||

Гость писал(a):

Совсем опупели, уроды. На Путине испытайте да на депутатах-дармоедах вкупе с губернаторами-ворами.
!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте