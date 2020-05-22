В стране и мире

Российские автошколы оказались под угрозой исчезновения

Печать

Российские автошколы оказались под угрозой исчезновения из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ограничений, введенных в стране для того, чтобы побороть инфекцию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение представителей профильных ассоциаций к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным Госавтоинспекции, в России действует более 6,7 тысячи автошкол. Представители отрасли предупреждают, что из-за отсутствия притока студентов могут закрыться около 90 процентов таких учреждений. «Без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств», - сказал глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

Представители отрасли просят у российского правительства экономической поддержки в виде компенсации расходов на аренду помещений и земельных участков (только 10 процентов компаний имеют помещения и участки в собственности). Кроме того, представители отрасли просят внести автошколы в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Работа автошкол оказалась под временным запретом из-за пандемии в марте 2020 года. С 12 мая в России отменили всеобщий режим нерабочих дней и начали постепенно выводить экономику из простоя. На первом этапе снятия ограничений возобновят работу предприятия сферы услуг, на втором этапе отдельные образовательные организаций, а на третьем - все остальные. Автошколы относятся к организациям, которые оказывают платные образовательные услуги. Представители отрасли просят придать им статус организаций сферы услуг, чтобы вернуться к работе на первом этапе снятия ограничений.

В Минэкономразвития сообщили, что специальных мер поддержки для автошкол не планируется. Однако в ведомстве отметили, что при статусе социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) те смогут претендовать на помощь государства (например, на продление сроков уплаты налогов и социальных взносов, на льготные кредиты, на отсрочку уплаты арендных платежей). Представители отрасли, в свою очередь, отмечают, что попасть в реестр таких организаций очень сложно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте