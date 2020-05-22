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Путин отложил военный призыв для выпускников школ в 2020 году

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Президент России Владимир Путин сообщил, что отложил военный призыв для выпускников школ в 2020 году. Об этом он заявил на совещании по образованию в условиях коронавируса, его трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Путин добавил, что уже договорился об этом с Министерством обороны.

Российский лидер также выразил надежду, что учеба для российских первокурсников «начнется без больших потерь времени» из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее на том же совещании Путин объявил дату начала единого государственного экзамена (ЕГЭ) - 29 июня.

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в России выявлено 317 554 случая инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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