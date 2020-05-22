Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае

22.05.2020 | 15:21

В мае в России произойдет серьезный рост смертности от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

По словам вице-премьера, спасти пытаются как можно больше пациентов, но это не всегда заканчивается «приятным исходом» из-за самой инфекции и хронических заболеваний. Она добавила, что возможности российской системы здравоохранения «позволяют бороться за каждую жизнь».

Голикова также заявила, что российская медицина выдержала испытание коронавирусом, несмотря на сложные и мрачные прогнозы.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.