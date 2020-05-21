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В России захотели массово сажать за «серые» зарплаты

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В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за «серые» зарплаты. С таким предложением выступил сенатор Анатолий Артамонов, сообщается на сайте Совета Федерации.

В настоящее время в стране действуют правила, согласно которым уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор призвал усилить борьбу с «серой» зарплатой и сажать в тюрьму всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.

Ранее сообщалось, что меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать. По данным сервиса «Авито.Работа», урезали зарплаты 18 процентам опрошенных, 16 процентов ушли в неоплачиваемый отпуск, 3 процента - в оплачиваемый. Еще около 5 процентов работников попали под сокращения.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России захотели массово сажать за «серые» зарплаты.
Только " черные "!

Гость||

Больше у вас не хватает мозгов ни на что. Только "массово сажать", и "внести на законодательном уровне".

Гость||

Работы будет еще меньше, голодных больше.Все они понимают , и ничего подобного не будет.

Гость||

Не, а что, пусть сажают руководителей, и будут сидеть, работникам от этого не жарко не холодно. Может будем цивилизованней со временем, нары и баланда пойдут на пользу, все по чесноку работать начнут, хотя верится с трудом.

Имя: Гость
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