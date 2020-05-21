В стране и мире

В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу

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Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Он рассказал, что причину смерти пациентов с коронавирусом устанавливают путем вскрытия. «Эта практика помогает вести точные подсчеты и устанавливать, от чего умер человек. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патологоанатомических исследований», — подчеркнул Песков.

Ранее правдивость российской статистики по коронавирусу также оценила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что при подсчете летальных исходов Россия использует рекомендации ВОЗ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Такие, как он всегда говорят правду и только правду каждые 20 лет!!!

Гость||

как быстро он выздоровел от двухсторонней пневмонии. Мы вот с односторонней уже месяц.

Гость||

Парень на фото явно хочет кого-то надуть.

Гость||

Рыбий глаз

Имя: Гость
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