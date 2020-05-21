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Россиянам обозначили сроки возвращения теплой погоды

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Возвращение теплой погоды в центральной части европейской России на этой неделе не произойдет. Ожидать его стоит не раньше вторника. Такой срок обозначил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Российской газетой».

По его словам, в ближайшие дни погода на всей европейской территории будет аномально холодной, с температурой на шесть градусов ниже нормы. В воскресенье, 24 мая, начнется медленное потепление. Воздух в Москве прогреется до плюс 16, что на четыре градуса ниже нормы. 25 мая уйдет холодный циклон, но все еще будет прохладно. Только 26-го числа наступит нормальная для конца мая погода с температурой выше 20 градусов.

Метеоролог уточнил, что в конце мая холода случаются нечасто, хотя иногда даже выпадает снег. «Даже в июне мокрый снег не исключен. Последний раз он был в Москве всего три года назад - 2 июня 2017 года», - добавил Вильфанд.

Ранее синоптик говорил, что погода от 20 градусов тепла установится в центре европейской части страны в течение последних пяти дней весны. Сейчас в район пришло похолодание, из-за которого весь май стал аномально холодным.

По предварительным прогнозам, во многих регионах в июне днем будет плюс 20-25 градусов, ночью - плюс 10-15.

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Источник — lenta.ru
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