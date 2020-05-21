Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|19:05
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В стране и мире

Роспотребнадзор заявил о выходе на плато по коронавирусу после стабильной недели

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Стабилизация эпидемической ситуации с коронавирусом отмечается в России на протяжении недели, можно говорить о выходе на так называемое плато, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 21 мая.

«Стабилизация говорит о том, что мы будем надеяться, что пиковая нагрузка на медицинские учреждения как бы пройдена, она будет примерно на таком уровне», - сказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ранее в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в российской столице началась фаза стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 18 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло в стране 317,7 тысячи, за сутки прирост составил 8849 зараженных. 20 мая было выявлено 8764 новых случая заражения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

алес

Гость||

penzainform.ru писал(a):

как бы пройдена

Гость||

Наконец то...давно пора заканчивать в г.Пензе и по всей России с этой самоизоляцией...люди до сих пор без работы с семьями в г.Пенза и нет помощи для самозанятых и ипешниуов от властей города...это плохо...есть неполные семьи которые с детьми и на самоизоляции, т.к работать ипешникам не разрешают , а люди на бирже не стоят...и пайков ни каких им власть не раздает...нет телефонов служб помощи такой категории граждан в г.Пенза...ужасно работает команда депутатов и властей города по данным вопросам помощи...

Гость||

Здравомыслящий человек !!!давно эта изоляция не нужна, только хуже..от безденежья преступность ещё и попрет.никому ещё свежий воздух вреда не приносил..а отсидка в душной квартире только усугубляет всё..это ещё дары не было.. потом что?

Гость||

Жары

Гость||

ну вот получается опасность вируса только для хроников и ожиревших.

Гость||

Вот вот...а из-за гиподинамии ,ожиревших и хроников станет ещё больше!!!

Имя: Гость
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