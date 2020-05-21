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Путин объявил дату начала ЕГЭ

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Президент России Владимир Путин объявил дату начала единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, экзамен стартует 29 июня. Трансляция совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», - сказал глава государства.

Ранее в мае Рособрнадзор назвал 19 июня возможной датой начала ЕГЭ в 2020 году. В ведомстве уточнили, что рассматривают проведение экзамена и в более поздние сроки. Решение по этому вопросу будет принято исходя из ситуации с коронавирусом.

Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 317 554 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 3099 пациентов с COVID-19, выздоровел 92 681 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Путин объявил дату начала единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, экзамен стартует 29 июня.
Перенесут.

Гость||

После парада, поправок ...можно и за ЕГЭ браться ....а там и выборы на носу в сентябре. Всё по плану, всё рассчитано до миллюметра ..

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