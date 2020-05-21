Подсчитана доля детей среди заразившихся коронавирусом в России

21.05.2020 | 16:26

Доля детей среди заразившихся коронавирусом в России составляет не более семи процентов. Об этом на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию вел телеканал Россия 24 на своем YouTube-канале.

Попова заметила, что в течении последних десяти дней в стране наблюдаются ежедневные снижения регистрируемых случаев заражения коронавирусом. «Это очень позитивный показатель», - сказала она.

Шестой день подряд в России за сутки выявляют менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявлено 8849 новых случаев в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.