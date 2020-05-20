В России зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом

20.05.2020 | 11:13

В России за минувшие сутки зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 20 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые случаи зарегистрированы в 84 регионах России. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (2699), Московской области (903) и Красноярском крае (504). За сутки 135 человек скончались, 9262 — излечились.

С 18 на 19 мая в стране выявили 9263 новых инфицированных в 83 российских регионах. При этом было зафиксировано 115 летальных исходов, 5921 человек полностью выздоровел.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал россиян не надеяться на формирование длительного иммунитета к COVID-19. По его словам, новый коронавирус относится к острым респираторным инфекциям, которыми люди заболевают на протяжении всей жизни.