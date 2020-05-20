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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».

Согласно выдержкам из документа, до конца этого года на заслуженный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии остается три года. Общий размер стажа на это никак не повлияет.

При этом издание напоминает, что на данный момент выйти на пенсию могут те, кто потерял работу за два года до наступления пенсионного возраста. При этом стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин, а в службе занятости обязаны подтвердить невозможность устроиться на новую работу.

В Пенсионном фонде России (ПФР) инициативу комментировать отказались.

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Источник — lenta.ru
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