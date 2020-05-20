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Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один

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В рабочей группе по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) было выдвинуто предложение включить в состав нового единого субъекта также Республику Коми. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает РИА Новости.

Председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров объяснил предложение по поглощению республики объединенным регионом тем, что «они связаны исторически, географически и инфраструктурно».

«Нужно начинать с создания обширной экономической зоны, что позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами», — пояснил он.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

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Источник — lenta.ru
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