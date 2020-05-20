В стране и мире

Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть — помрут»

Печать

Врач Александр Мясников, известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», объяснил, почему произнес фразу «кому положено умереть — помрут». Истинный смысл высказывания специалист раскрыл в публикации в Telegram-канале.

«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня», — отметил официальный представитель информационного центра по коронавирусу. Он подчеркнул, что произнес указанную фразу, но слова были вырваны из контекста, и это привело к искажению смысла.

По словам Мясникова, своим выступлением он хотел донести до общественности, что «не надо искать в каждом чихе коронавирус» и что новое заболевание не должно вызывать чрезмерную панику у людей. «Факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей, увы, скоротечной жизни, и надо просто жить, радоваться этой жизни», — добавил врач.

Доктор заключил, что слушавшие его люди все поняли правильно, а те, кто «хочет заткнуть ему рот постоянной дискредитацией и передергиванием его слов», этого не добьются, так как у него «большой запас прочности».

В выпуске YouTube-шоу «Спасибо, доктор!» от 19 мая Мясников отметил, что выявить антитела можно только через 10-12 дней после заражения, а их отсутствие не означает, что человек не заражен. Врач посоветовал просто жить, так как «мы все равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут». Высказывание вызвало негативную реакцию у части пользователей соцсетей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Все правильно сказал!!!+100500

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте