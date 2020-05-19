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В России врача довели до увольнения после жалобы на нехватку защитных средств

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В Якутии врача-инфекциониста Ленской районной больницы затравили и довели до увольнения после жалобы губернатору на нехватку средств индивидуальной защиты в учреждении. Об этом написал глава Якутии Айсен Николаев в своем Instagram-аккаунте.

По словам Николаева, врач Татьяна Старцева на встрече с медиками всего лишь попросила губернатора «улучшить оснащение защитными костюмами», после чего он «сразу дал поручение обеспечить поставку в отделение специальных костюмов». Позднее Николаев узнал, что руководство медучреждения обвинило Старцеву в том, что та якобы «позорит больницу».

«В итоге она [Старцева] на эмоциях написала заявление об увольнении. Узнал и поговорил с ней, извинился за нерадивых руководителей центральной районной больницы», — заключил Николаев, подчеркнув, что «такие горе-руководители, желая защитить честь мундира, очерняют честь и достоинство системы здравоохранения в целом». Он пообещал, что по факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой виновных в увольнении врача накажут.

Ранее сотрудники Гудермесской районной больницы в Чечне записали аудио- и видеообращения с рассказом о недостатке масок, перчаток и других средств защиты и необходимости покупать их самостоятельно. Спикер парламента Магомед Даудов позже пояснил, что медучреждение только готовится принять пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала. Телеканал «Грозный» назвал протест медиков беспричинной паникой, а его участников — провокаторами, и показал кадры со склада больницы, на которых видны упаковки с медицинскими масками, противочумными костюмами и другим. Глава республики Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей, пожаловавшихся на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты, после чего вызвавший его недовольство медик ушел по собственному желанию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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