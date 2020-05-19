В России приостановили вакцинацию из-за коронавируса

19.05.2020 | 11:57

Минздрав России в связи с эпидемией коронавируса нового типа остановил вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 мая.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, такое решение принято в связи с тем, что из-за пандемии «идет достаточно большая нагрузка на иммунитет», а прививки воздействуют на иммунную систему человека.

«Уже, по всей видимости, при подготовке этой вакцины (против коронавируса - прим. «Ленты.ру»), появлении, мы уже будем определяться по календарю прививок», - сказал Гриднев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний.

Национальный календарь профилактических прививок - документ, определяющий сроки и типы вакцинаций, которые проводятся в массовом порядке и бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, им предусмотрена вакцинация населения против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и краснухи. Прививочный календарь утверждается приказом Минздрава.