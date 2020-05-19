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Работающим российским пенсионерам продлили больничные

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Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Больничные сроком действия с 12 по 29 мая будут выдаваться пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. «Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним», - сказано в сообщении.

При этом новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Выдавать его будут на основе данных, которые направляются работодателем в Фонд социального страхования. Гражданам предоставлять дополнительные документы не потребуется.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина будет проходить по общим правилам. При рабочем стаже более восьми лет проведенные на больничном дни оплачиваются в размере 100 процентов от зарплаты. «Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц», - указывается в сообщении.

11 мая Путин во время обращения к гражданам призвал пожилых россиян оставаться в самоизоляции после частичного ослабления режима ограничений. По его словам, людям старше 65 лет нужно «еще потерпеть» самоизоляцию, чтобы не подвергать риску свои жизни и здоровье. 15 мая глава государства поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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