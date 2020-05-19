В стране и мире

Появились подробности открытия туристического сезона в Крыму

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Открытия курортного сезона в Крыму не стоит ждать 1 июня — оно состоится в конце июня или начале июля. Такой прогноз дала член общественной организации «Союз гостеприимства» и руководитель севастопольской мини-гостиницы «Дельта» Юлия Бедаш.

«Пока и адекватных рекомендаций Роспотребнадзора нет, и объекты размещения к новым правилам не готовы. Времени до лета слишком мало», - пояснила эксперт, отметив, что заявки на бронирования отелей в основном идут на конец июля, август и осенние месяцы.

Кроме того, Бедаш уточнила, что сотрудники курортной сферы сейчас на самоизоляции либо в вынужденных отпусках. Исключения составляют лишь некоторые небольшие гостиницы, которые принимают бизнес-путешественников.

Тем не менее, по заверениям специалиста, подготовка к летнему сезону все же идет активно. «Мини-отели, особенно прибрежные, вовсю продвигаются в соцсетях, уделяют внимание и наружной рекламе. Перестраивают работу: многие начали менять тип питания, отказываются от «шведской» линии, переделывают меню под a la carte или готовятся кормить туристов в две смены», - поделилась Бедаш.

17 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки, и добавил, что совместно с правительством России к 1 июня они должны выработать план открытия санаторно-курортной сферы.

8 мая Аксенов объяснял невозможность курортного сезона в регионе. Он заметил, что это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенного в различных российских регионах на фоне пандемии, и подчеркнул, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 298 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 25 из них завезены из-за границы, 31 - из других регионов России, 27 - по контакту с прибывшими из российских регионов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

были в алуште всё загажено в море фекалии плавают и всё очень дорого и плохо были в 2018г.

Гость||

Фекалии потому-что канализацию сливают в море недалеко от берега .

Гость||

Гость писал(a):

были в алуште всё загажено в море фекалии плавают и всё очень дорого и плохо были в 2018г.
такой фатальный фатализм может быть только у хохла, при встрече своего всплывшего. что можно посоветовать... одесса, сиреневый бульвар и налево. там ещё липы то остались? вот в них можно присесть со своим удобрением, а потом уж и в море

Гость||

Как Крым стал наш, там всё в разы подорожало (((((

Гость||

Гость писал(a):

Как Крым стал наш, там всё в разы подорожало (((((
и всё засрали

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
были в алуште всё загажено в море фекалии плавают и всё очень дорого и плохо были в 2018г.
такой фатальный фатализм может быть только у хохла, при встрече своего всплывшего. что можно посоветовать... одесса, сиреневый бульвар и налево. там ещё липы то остались? вот в них можно присесть со своим удобрением, а потом уж и в море
СпасибО, Остап Ибрагимыч, как же мы без вас, ведь пропадем, с нуждой то не шутят, тем более когда она везде...

Гость||

Гость писал(a):

и всё засрали
кто про что. а некоторые - только со своим содержимым. просто одержимы на эту тему. наверно, новый вид человекообразных - сфинктер хамо-хрю

Гость||

Гость писал(a):

СпасибО, Остап Ибрагимыч, как же мы без вас, ведь пропадем, с нуждой то не шутят, тем более когда она везде..
вот-вот! потому от вас О.Бендер и был рад убечь - хоть в рио, хоть в москау. не заслонишься никакими рогами-копытами от ниф-нифов, наф-нафов, нуф-нуфов

Гость||

Как Крым стал наш, там всё в разы подорожало (((((

и всё засрали

+++++++

Имя: Гость
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