В стране и мире

Подготовлен план восстановления экономики России

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Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.

План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года. На первом этапе, который назван стадией адаптации, власти рассчитывают не допустить распространения рецессии на новые отрасли экономики. ВВП к его концу не должен упасть ниже низшей точки второго квартала 2020 года.

Второй этап направлен на постепенное восстановление экономики и рост доходов населения. На нем планируется лишь ограниченное применение санитарно-эпидемиологических ограничений из-за коронавируса. К концу этапа рост ВВП и доходов должен составлять не менее 98 процентов от уровня 2019 года.

На третьем этапе экономика должна войти в фазу активного роста на уровне выше мировых, как прописано в майском указе президента Владимира Путина от 2018 года. В рамках этапа предусмотрено полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее правительство и президент объявляли о ряде мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Наиболее существенные предусматривают прямую финансовую помощь наиболее пострадавшим предприятиям и слоям населения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй этап направлен на постепенное восстановление экономики и рост доходов населения.
Станиславский сказал: Не верю.

Гость||

Хороши все планы . Но пока воруют из бюджета ртом и жопой толку не будет.

Гость||

То ли еще будет ой ой ой

Гость||

Пока у власти ЖиВ коренное население продолжит исчезать.

Гость||

Гость писал(a):

Подготовлен план восстановления экономики России
Прочитал "Подготовлен план восстанИЯ В России". Со мной что-то не так?

Гость||

Что же это за экономика такая, что за 2 месяца разрушилась у всех??? Почему- то уверен, что у Китая и так все хорошо. Не знаете почему?

Имя: Гость
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