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Мишустин выписался из больницы и приступил к работе

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Премьер-министр Михаил Мишустин выписался из больницы после успешного курса лечения коронавируса и приступил к работе, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК во вторник, 19 мая.

По словам Белякова, Мишустин с утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. В настоящий момент он готовится к совещанию с президентом Владимиром Путиным, добавил он.

Ранее во вторник глава государства подписал указ о признании утратившим силу документа от 30 апреля о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера. Таким образом Путин вернул Мишустину обязанности премьера.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Позже коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Отживел, мытарь.

Гость||

Господин Мишустин, зачем же вы ГМО то разрешили к нам ввозить ?

Гость||

Гость писал(a):

Отживел, мытарь.
Три недели и здоров ,а болел ли ?

Гость||

Гость писал(a):

Господин Мишустин, зачем же вы ГМО то разрешили к нам ввозить
Кто на Русь с ГМО придет, от него и погибнет.

Гость||

Гость писал(a):

Кто на Русь с ГМО придет, от него и погибнет.
Судя по фото, не выздоровел.

Имя: Гость
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