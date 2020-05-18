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В стране и мире

В России впервые с 1 мая выявили менее девяти тысяч новых зараженных COVID-19

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В России впервые с 1 мая выявили менее девяти тысяч новых зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в Telegram.

За последние сутки в стране зафиксировано 8926 новых случаев заражения COVID-19. 1 мая было выявлено чуть более 7,9 тысячи заболевших.

Общее число инфицированных в России превысило 290 тысяч в 85 регионах. С начала пандемии скончались 2722 пациента с коронавирусом, вылечились - более 70 тысяч.

Накануне, 17 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об остановке роста распространения коронавируса в России. По ее словам, стабилизация ситуации наблюдается по всей стране. При этом Попова призвала россиян ориентироваться на то, что правила безопасности придется соблюдать и летом, в жару.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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