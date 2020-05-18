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В стране и мире

Опубликованы новые правила путешествий в России в условиях пандемии

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Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие правила опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь, речь идет о продаже авиабилетов и заполнения салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования. «Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест», - указано в тексте.

Кроме того, рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Почему, власть РФ, не выделила денежные средства на поддержку граждан из ФНБ? ФНБ, как раз для таких случаев и создавался. Или в ФНБ никогда не было денег?

Имя: Гость
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