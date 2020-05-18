Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|13:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,7 тысячи

Печать

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2722, за последние сутки зафиксирован 91 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 18 мая.

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил меньше девяти тысяч человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 мая превысило 4,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 77,9 тысячи человек. За весь период умерли более 315 тысяч пациентов, более 1,7 миллиона выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте