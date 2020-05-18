Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,7 тысячи

18.05.2020 | 12:21

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2722, за последние сутки зафиксирован 91 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 18 мая.

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил меньше девяти тысяч человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 мая превысило 4,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 77,9 тысячи человек. За весь период умерли более 315 тысяч пациентов, более 1,7 миллиона выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.