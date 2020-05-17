Задания для ЕГЭ отказались упрощать

17.05.2020 | 14:09

Задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса упрощать не будут. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, передает ТАСС.

Отказ упрощать задания, по ее словам, связан, в частности, с тем, что результаты экзамена действуют четыре года. При этом ужесточать материалы также не планируется.

Решетникова также добавила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что возможной датой начала ЕГЭ может быть 19 июня, рассматривается вариант проведения экзамена в более поздние сроки. Решение по дням проведения экзамена будет принято исходя из ситуации с коронавирусом.

Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека.