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В стране и мире

В России выявили 9709 новых случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 9709 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые зараженные зафиксированы в 85 регионах. Большая часть из них - в Москве (3855), Московской области (907) и Санкт-Петербурге (451). За минувшие сутки скончались 94 пациента с подтвержденным коронавирусом, при этом 4207 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 281 тысячу.

С 15 по 16 мая в стране обнаружили 9200 новых зараженных в 83 регионах России. Скончались 119 человек, вылечились - 4940 человек.

Накануне, 16 мая, вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. По ее словам, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раза меньше общего мирового.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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