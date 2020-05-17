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В стране и мире

В России остановилось распространение коронавируса

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В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попопа, передает РИА Новости.

По ее словам, стабилизация отмечается по всей стране. «Ориентироваться надо на то, что и летом (в жару) придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом», - отметила она.

Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9 200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9 709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии насчитывается 281 752 случаев заражения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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