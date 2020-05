В правительстве заявили о невыгодности занижения данных по коронавирусу

17.05.2020 | 15:01

Больницам невыгодно занижать данные о заразившихся коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».

«Конечно, есть рекомендации, но не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать», - сказала Голикова в ответ на обвинения западных СМИ в занижении статистики.

По заверениям вице-премьера, больницы даже заинтересованы в выявлении случаев заражения коронавирусом, поскольку от этого зависит поступление средств из Фонда обязательного медицинского страхования.

16 мая Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. Она отметила, что в России уровень летальности от вируса в 7,5 раз ниже мирового.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой и объявил о намерении обратиться в секретариат ООН к генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.

Число умерших россиян с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии превысило 2,6 тысячи. За последние сутки скончались 94 человека. Всего в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека.