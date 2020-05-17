17.05.2020 | 08:32

Россиянам рассказали о трудностях выхода из режима самоизоляции. По словам врача-психотерапевта Александра Федоровича, после ограничительных мер у человека могут проявиться все переживания, которые он накопил за этот длительный период, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Основным диагнозом, по словам Федоровича, будет стресс, который возникнет из-за длительного сокращения свобод и сложностей перемещения. Он также может быть вызван отношениями в паре и обеспокоенностью по поводу профессиональной деятельности.

«А если говорить о проблемах психиатрических, то уровень тревоги, неуверенности, все фобические состояния нарастают ровно потому, что все СМИ наполнены рассуждениями о вирусе, эпидемии, о чипизации, о том, что все вокруг умирают», - отметил Федорович.

По словам психотерапевта, также возможен рост «депрессивных эпизодов», особенно у тех, у кого депрессия была ранее диагностирована.

15 мая профессор МГУ и глава «Национального исследовательского центра "Здоровое питание"» Олег Медведев рассказал, что со стрессом, возникающим у людей в самоизоляции, вместо алкоголя нужно бороться с помощью специально подобранного питания, в частности, нутриентов. Одни из главных таких нутриентов (биологически активных веществ) - пребиотики, продукты для микробиома человека. По словам Медведева, связь между состоянием кишечника и мозга - научно доказанный факт, и пребиотики, подавляя воспалительные процессы в организме, благотворно воздействует и на нервную систему.