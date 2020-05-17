Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|09:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции

Печать

Социальное дистанцирование при рассадке в самолетах приведет к существенному повышению цен на билеты. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», - отметил он.

При этом, по словам Дитриха, для того, чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72-75 процентов. По этой причине, в правительстве считают нецелесообразным введение социальной дистанции в самолетах.

Также он заявил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при использовании всеми пассажирами масок и перчаток риск заразиться коронавирусом сводится к минимуму.

Ранее 16 мая Дитрих заявил, что Минтранс надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных - в июле. По словам министра, власти хотели бы предоставить россиянам «возможность погреться у теплого моря и набраться витамина Д».

О возможной рассадке пассажиров в самолетах с учетом социальной дистанции говорится в проекте Росавиации по поэтапному снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, документ предполагает, что на первом этапе пассажиров ограничат в перемещении по салону и вызове бортпроводника. Также пассажирам могут запретить входить в самолет в верхней одежде - ее нужно будет упаковать в специальный пакет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте