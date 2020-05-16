В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

16.05.2020 | 12:49

Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, для передачи вируса необходим носитель, так как инфекция живет в организме, а в окружающей среде разрушается и теряет активность. Попав в окружающую среду, вирус «обречен», утверждает эксперт.

Лебедев напомнил, что SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, причем капельный путь более вероятный, так как в воздухе вируса, как правило, нет. «Можно себе представить, что при определенной ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту», — объяснил специалист.

В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения. Кроме того, при попадании вируса на слизистую, он сразу же сталкивается с первым барьером — тканевым иммунитетом, которого иногда достаточно для того, чтобы вирус не вызвал заболевание.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.