В стране и мире

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

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Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, для передачи вируса необходим носитель, так как инфекция живет в организме, а в окружающей среде разрушается и теряет активность. Попав в окружающую среду, вирус «обречен», утверждает эксперт.

Лебедев напомнил, что SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, причем капельный путь более вероятный, так как в воздухе вируса, как правило, нет. «Можно себе представить, что при определенной ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту», — объяснил специалист.

В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения. Кроме того, при попадании вируса на слизистую, он сразу же сталкивается с первым барьером — тканевым иммунитетом, которого иногда достаточно для того, чтобы вирус не вызвал заболевание.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот это похоже на правду))) СИПАСИБО

Гость||

Ну вот, после выступления Президента все оказалось не так и страшно! Даже заражаемость вируса понизилась! А там гляди и поход на шашлыки не так уж опасен окажется.

Гость||

Самоизоляция и наказание. Законно или?..

Анатолий Зоренко

1. Прежде всего, нужно уяснить, что принудительная самоизоляция – такая же чушь, как и добровольный карантин:

При карантине правительство не только вводит штрафы за его нарушение, но и перенимает на себя ответственность за жизни, здоровье и материальное благополучие граждан – например, выплачивает соразмерные компенсации всем, кто заболел вопреки ограничительным мерам (то есть людям, которые фактически зря терпели вполне конкретные неудобства), а также тем, кто лишился работы или понёс убытки из-за введённых ограничений.

Но при самоизоляции действует другой принцип: граждане сохраняют ответственность за самих себя; правительство же не берёт на себя никакой ответственности, а значит – самоизоляция не может быть принудительной (а то слишком уж красиво устроились наши власти: «Ответственности не несём, но наказания вводим; едой не снабжаем, но дома сидеть заставляем; оплату ЖКХ, налоги и кредиты не замораживаем, денег не даём, но и на жизнь зарабатывать не разрешаем!»; это уже не демократия, а что-то из области диктатуры).

2. Что примерно означает новомодный термин «самоизоляция» – вы знаете только со слов СМИ; но юридического определения данного термина не существует. Соответственно – нарушая самоизоляцию, вы не можете нарушить закон.

3. Единственное, что вы нарушаете, – это всевозможные постановления властей о режиме самоизоляции. Но постановления – не законы; постановления – это подзаконные (!) нормативно-правовые акты, а следовательно – если какие-то постановления противоречат законам, применяются именно законы, а не постановления. Например, у вас есть свобода передвижения, гарантированная вам главным государственным законом, то есть Конституцией РФ, и недавно вышли постановления о лишении вас этой свободы; чему в данном случае следует верить – главному закону страны или же подзаконным постановлениям, основанным на использовании термина, который даже не является юридическим? Впрочем, это риторический вопрос.

4. Даже если выйдут именно законы, касающиеся нарушения самоизоляции, они по-прежнему будут основаны на термине, который не является юридическим, а значит – правомерность таких законов всё ещё можно будет оспаривать за неясностью, что же именно было нарушено с точки зрения законодательства. К слову, такая же ситуация с ещё одним новомодным термином «социальная дистанция», который опять же не является юридическим, и это также не стало препятствием для наших властей: теперь за нарушение не пойми что означающей социальной дистанции тоже предусмотрены штрафы (вот это правительство – что хочет, то и воротит!). Но, если задуматься, только когда у данных терминов появятся официальные определения, законы с упоминанием оных обретут силу, и никак иначе (потому что иначе возникнет неудобный вопрос: на что же тогда опирались законы о нарушении «самоизоляции» и «социальной дистанции» до официального появления этих терминов?); хотя даже в этом есть хорошая сторона – например, наказывать за вчерашнее нарушение самоизоляции, когда оно официально стало незаконным только сегодня, уже будет нельзя (другая ситуация, но суть та же: если, к примеру, в 2020 году внезапно запретят собирать грибы, никто не сможет наказать тех, кто собирал их в 2019-м).

5. Из всего вышеперечисленного следует вывод, что принуждение к режиму самоизоляции и введение штрафов за нарушение данного режима является откровенно незаконным делом; это статья 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, а также статья 159 УК РФ – мошенничество, то есть незаконное присвоение чужого имущества (или денежных средств).

Напоследок необходимо отметить, что незнание законов не освобождает от ответственности, а значит – сотрудники полиции и прочих силовых структур, выписывающие штрафы за нарушение режима самоизоляции и даже просто требующие соблюдения этого режима, являются самыми настоящими соучастниками преступления, организованного российскими властями.

© Copyright: Анатолий Зоренко, 2020

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Гость||

Обо всём этом, Анатолий Зоренко, расскажите 272 043 зараженным и 2 537 погибшим и их родственникам!

Гость||

С дивана рассуждать все горазды!

Гость||

Это точно!Молодчина!Зацепила за хохолок Анатолия Зоренко !!!Умничка!!!Уважуха!!

Гость||

Пировать во время чумы - это прекрасно!

Гость||

Точно, меньше идиотов останется.

Имя: Гость
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