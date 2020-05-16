В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета

В России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
«Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану», — анонсировал ученый. Сама вакцина будет вводиться в правое плечо.
По словам Гинцбурга, в данный момент проходят доклинические испытания, в том числе определяются токсичность и реактогенность. Этот процесс будет продолжаться около месяца. При этом после создания получить вакцину смогут сразу не все россияне.
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Власти Камбоджи заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом, сообщили в Минздраве страны в субботу, 16 мая.
Отмечается, что с начала пандемии в стране не зафиксировано ни одной жертвы Covid-19.
"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122", - говорится в сообщении.
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