В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета

16.05.2020 | 14:07

В России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану», — анонсировал ученый. Сама вакцина будет вводиться в правое плечо.

По словам Гинцбурга, в данный момент проходят доклинические испытания, в том числе определяются токсичность и реактогенность. Этот процесс будет продолжаться около месяца. При этом после создания получить вакцину смогут сразу не все россияне.