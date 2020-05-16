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В МВД напомнили о штрафах за отказ тестироваться на COVID-19

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В МВД России напомнили, что за отказ от принудительного тестирования в случае подозрения на наличие коронавирусной инфекции гражданин может подвергнуться штрафным санкциям на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Наказание за бездействие предусмотрено также в случае, если гражданин вернулся из-за границы и не сообщил о своем приезде, а также не обратился в медицинские организации при ухудшении самочувствия. В таких случаях это влечет административную ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»).

Кроме того, под санкции попадают люди с подтвержденным коронавирусом или близко контактировавшие с зараженным и нарушившие санитарные ограничения. Отмечается, что такие нарушения на практике чаще всего связаны с игнорированием режима самоизоляции или нахождения в обсервации.

На территории России действуют и другие штрафные санкции, связанные с нарушением санитарных норм. Так, отсутствие маски в московском общественном транспорте может стоить жителю столицы пяти тысяч рублей, а отсутствие ее в других общественных местах — четырех тысяч рублей. При этом мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это касается лишь общественных мест. На улице же носить маску и перчатки не обязательно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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