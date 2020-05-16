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Россиян предупредили о вреде шашлыка

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Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова предупредила россиян о вреде шашлыка. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в процессе жарки в мясе копятся канцерогенные вещества. Одним из самых опасных из них является бензапирен: он образуется, когда жир капает с шашлыка на угли, а потом поднимается с дымом и оседает на поверхности мяса. Однако маринады на основе вина, пива или чая могут снизить количество канцерогенов.

Кроме того, специалист напомнила, что свинина и баранина тяжело перевариваются и запрещены людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Для того чтобы сделать шашлык менее вредным, лучше использовать не готовые угли, а обычные дрова. Кроме того, не следует пользоваться розжигом или средствами с бензином. «Само мясо нужно не жарить, а равномерно запекать», — добавила она.

Для шашлыка лучше всего брать птицу или рыбу, поскольку они легче усваиваются и быстрее готовятся. Красное мясо рекомендуется мариновать, поскольку так оно частично ферментируется, что будет полезнее, добавила врач.

Ранее сообщалось, что в Москве на майских праздниках было выявлено 44 случая жарки шашлыка в неположенных местах. Сотрудники надзорных органов составили 10 протоколов об административных нарушениях и вынесли 21 предостережение о недопустимости нарушений.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Аксакалы всю свою жизнь едят шашлык и других блюда из мяса и живут до 100 лет,а то и больше!!! Нестыковачка получается, господа онкологии и проктологи!!!

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