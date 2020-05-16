Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей

16.05.2020 | 13:35

Производимые в Москве медицинские маски по себестоимости 7 рублей уходят врачам и сотрудникам коммунальных служб, остальные закупаются. Судьбу дешевых средств защиты в эфире радиостанции «Эхо Москвы» раскрыл первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк, пишет «Интерфакс».

По его словам, многие интересовались, почему в магазинах цена одноразовых масок доходит до 50 рублей, и где тот миллион масок, которые Москва производит по себестоимости 7 рублей. В сутки на обеспечение врачей, муниципальных и городских служб необходимо четыре миллиона масок, заявил Немерюк.

Остальные маски закупаются, в частности, у Китая. Он также объяснил, что их стоимость доходит до 50 рублей в связи с тем, что без накладных расходов она стоит 26 рублей, однако цена увеличивается за счет привоза, таможни и транспорта.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

За последние сутки в России выявлено 9200 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.