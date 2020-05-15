В стране и мире

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

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Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, уже 11 дней нет дальнейшего прироста числа заболевших. «Темп прироста очень незначительный», - уточнила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора отметила, что ведомство находит наиболее правильным способом подсчета уровня заражения коронавирусом считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число зараженных.

По словам Поповой, интенсивный показатель в России по уровню заражения коронавирусом составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек. Она отметила, что этот показатель относит страну только «в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны».

За последние сутки в России выявили меньше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Смех. у нас каждый считает так, как это выгодно на данный момент. 40 человек - закрыли всех и все. 1000 - прироста нет.

а если считать не на 100 тысяч человек а на весь мир, то у нас вообще больных нет

Гость||

Самое интересное, все страны в этоже время выходят из карантинов, изоляций....

Наверно совпадение:))))

Гость||

просто отворовались все. Жалко медиков. у которых прирост больных никуда не делся!

Гость||

Наверное, в больницах мест нет, вот и снижается прирост

Имя: Гость
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