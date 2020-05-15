В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

15.05.2020 | 09:51

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, уже 11 дней нет дальнейшего прироста числа заболевших. «Темп прироста очень незначительный», - уточнила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора отметила, что ведомство находит наиболее правильным способом подсчета уровня заражения коронавирусом считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число зараженных.

По словам Поповой, интенсивный показатель в России по уровню заражения коронавирусом составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек. Она отметила, что этот показатель относит страну только «в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны».

За последние сутки в России выявили меньше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек.