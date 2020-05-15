В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
По ее словам, уже 11 дней нет дальнейшего прироста числа заболевших. «Темп прироста очень незначительный», - уточнила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора отметила, что ведомство находит наиболее правильным способом подсчета уровня заражения коронавирусом считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число зараженных.
По словам Поповой, интенсивный показатель в России по уровню заражения коронавирусом составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек. Она отметила, что этот показатель относит страну только «в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны».
За последние сутки в России выявили меньше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Смех. у нас каждый считает так, как это выгодно на данный момент. 40 человек - закрыли всех и все. 1000 - прироста нет.
а если считать не на 100 тысяч человек а на весь мир, то у нас вообще больных нет