В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

15.05.2020 | 11:15

В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России. Большая часть из них выявлена в Москве (4748), Московской области (945) и Санкт-Петербурге (541). За сутки зарегистрированы 113 летальных исходов, при этом 4696 человек полностью выздоровели.

Общее число случаев заражения коронавирусом по стране с начала эпидемии достигло 262 843.

За сутки с 13 на 14 мая в стране зафиксировали 9974 новых случая инфицирования в 84 регионах России. Скончались 93 человека, вылечились - 5527 человек.

Ранее 15 мая стало известно, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. У жительницы Бурятии, которую выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов на инфекцию, спустя 16 дней проявились симптомы ОРВИ. Анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции, женщину повторно госпитализировали.