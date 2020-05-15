В стране и мире

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

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Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.

Волынец заявила, что во многих регионах России вводятся масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех граждан есть средства для обеспечения себя средствами индивидуальной защиты.

По ее мнению, правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться на основе цен на данные товары в каждом регионе из расчета одна маска на день.

В особых случаях также можно раздавать необходимые средства защиты россиянам вместо пособия, считает она.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

По последним данным, в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии, 53 530 пациентов выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Утро воскресенья. Завтракает семья: папа, мама и два сына примерно дошкольного возраста. Дети, как обычно, мнутся, овсянку есть не хотят.... Тут папа с мамой переглядываются, между ними, что называется, проскакивает искра, мама встаёт и, не доев свою кашу, уходит в спальню. Выждав для приличия минутку вслед за ней уходит папа...

Выждав пару минут встаёт старший пацан, крадётся к двери, заглядывает в щель... и бегом возвращается за сто, начинает как майор Пейн быстро-быстро наворачивать кашу. Младший ему

— ты чего? Каша ж гадкая!

—ага! Но видел бы ты, что папа делает с теми кто не доедает!!!

Гость||

не каких пособий для народа у супердержавы денег нет

Гость||

не давать деньги проедят

Гость||

ПОСОБИЕ НА МЫЛО и веревку.

Гость||

Гость писал(a):

не давать деньги проедят
Это точно!!!

Имя: Гость
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