В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.
Волынец заявила, что во многих регионах России вводятся масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех граждан есть средства для обеспечения себя средствами индивидуальной защиты.
По ее мнению, правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться на основе цен на данные товары в каждом регионе из расчета одна маска на день.
В особых случаях также можно раздавать необходимые средства защиты россиянам вместо пособия, считает она.
С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.
По последним данным, в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии, 53 530 пациентов выздоровели.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Выждав пару минут встаёт старший пацан, крадётся к двери, заглядывает в щель... и бегом возвращается за сто, начинает как майор Пейн быстро-быстро наворачивать кашу. Младший ему
— ты чего? Каша ж гадкая!
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