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Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России

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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первый опыт лечения показал эффект у восьми пациентов из 20. Однако у пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было.

По данным агентства, опыт лечения зараженных с тяжелым течением заболевания с помощью препаратов с заявленной противовирусной активностью демонстрирует отсутствие явного эффекта.

6 мая сообщалось, что иммунолог Григорий Ефимов определил сроки появления антител к коронавирусу у заразившихся. По его словам, антитела к коронавирусу могут выработаться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения. При этом на 14-й день болезни они появляются у половины зараженных, а спустя 20-24 дня - почти у всех пациентов.

29 апреля глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме. По словам министра, в настоящее время разрабатывается тест-система, нацеленная на «специфический иммунитет». Глава ведомства пояснил, что этот тест позволит отобрать ту плазму, которую можно использовать как лекарственный препарат.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отмечается, что первый опыт лечения показал эффект у восьми пациентов из 20. Однако у пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было.
Плацебо? Тогда лечите толченным мелом, намного дешевле и эффект тот же.

Гость||

Очень хотел бы взглянуть на то, как тебя этим мелом лечить станут и как орать будешь

Гость||

Дочь переболела. Можно мне ее антитела? как сделать напишите?

Имя: Гость
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