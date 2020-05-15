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В стране и мире

Россиянину пришлось оперировать себя самому из-за коронавируса

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Российскому студенту-медику пришлось оперировать себя самому из-за отказа больниц, перепрофилированных под коронавирус, - ежедневно он удаляет гной, колет обезболивающее и обрабатывает рану. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным Baza, в феврале молодой человек упал с велосипеда и получил двойной открытый перелом ноги. Его госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию - установили пластину на девяти шурупах. Пациента выписали через 16 дней, так как медучреждение пришлось перепрофилировать под больных с коронавирусом.

После выписки пластина начала расшатываться, нога сильно болела. Студента приняли в больнице и удалили лишь один шуруп, что не решило проблему. Тогда он направился в травматологию НИИ имени Владимирского, его госпитализировали и должны были установить аппарат Илизарова, но отправили домой через два дня - институт также перепрофилировали. С тех пор ему пришлось помогать себе самому.

Ранее сообщалось, что излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно, ее госпитализировали второй раз. Это первый случай повторного заражения COVID-19 в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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