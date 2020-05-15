Назван подавляющий коронавирус за 48 часов препарат

15.05.2020 | 17:57

Противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, для этого необходима очень маленькая доза - два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства Скворцова назвала как профилактическим, так и лечебным.

Мефлохин включен в список из 13 лекарств в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. По данным ФМБА, у 78 процентов пациентов со среднетяжелым состоянием на фоне лечения этим препаратом «отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани».

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием мефлохина или гидроксихлорохина.