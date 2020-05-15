Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|18:17
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В стране и мире

Назван подавляющий коронавирус за 48 часов препарат

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Противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, для этого необходима очень маленькая доза - два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства Скворцова назвала как профилактическим, так и лечебным.

Мефлохин включен в список из 13 лекарств в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. По данным ФМБА, у 78 процентов пациентов со среднетяжелым состоянием на фоне лечения этим препаратом «отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани».

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием мефлохина или гидроксихлорохина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

препарат мефлохин

Побочное действие

Со стороны психики: очень часто - нарушения сна (бессонница, кошмарные сновидения); часто - возбуждение, беспокойство, тревога, депрессия, агрессия, эмоциональная лабильность, панические атаки, спутанность сознания, галлюцинации, биполярное расстройство, психотические реакции, включая бредовое расстройство, деперсонализацию и манию, паранойя

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мефлохин
penzainform.ru писал(a):
мефлохин
Хинин присутствует в тонике от Швепса, вероятно это маркетинговый ход.

Гость||

Бежим скупать! Я думаю пачек 20,25 сразу купить. :)

Гость||

Гость писал(a):

Бежим скупать! Я думаю пачек 20,25 сразу купить. :)
В аптеках уже нет.

Имя: Гость
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