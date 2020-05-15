Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,4 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2 418, за последние сутки зафиксировано 113 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 15 мая.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 58 226 человек.
Ранее в пятницу стало известно о первом случае повторного заражения коронавирусом в России. Инцидент произошел в Бурятии.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 мая превысило 4,44 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 95,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 302 тысяч пациентов, более 1,58 миллиона человек выздоровели.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
"Пенза мстит"
Сначала не поверил своим глазам. Потом перепроверил. Ошибки быть не может.
Впрочем, начну с начала. К Дню Победы вышел в свет фильм "На Париж!".
Серьезный бюджет, логотип министерства культуры(!) в начале и громкая
заявка на "показ исторической правды". Сама же картина это история о
том, как советские солдаты безостановочно пьют, матерятся и зависают с
проститутками. Ведь именно это - суть нашей Победы, верно? Но самое
страшное не это.
Вместо того, чтобы признать свою больную фантазию художественным
вымыслом, команда, ответственная за данный "киношедевр", прикрылась
именем реального человека. Так и написали - лента, дескать, снята по
реальным эпизодам жизни Героя Советского Союза Милюкова Александра
Ивановича.
Но когда я увидел это имя, внутри что - то екнуло. Где - то я это видел.
Где - то я это слышал. Открыл список Героев Советского Союза и понял,
что ошибки быть не может. Александр Иванович - танковый ас из Пензенской
области. На его танке было начертано "Пенза мстит!", а свои и враги
звали его просто "Пенза". Но знаменит он, конечно, не только своим
прозвищем.
Во время боев на Курской дуге экипаж обычной Т - 34 под его
командованием вышел на поединок с супер - современной на тот момент
"пантерой". И в перестрелке, которую назовут "рыцарской", наш танк
одолел немецкую машину. А затем тридцатьчетверка встретилась с тремя
"тиграми", сожгла их, а затем раздавила вместе несколько артиллерийских
орудий. Об этом снят фильм "Экипаж машины боевой", а надпись "Пенза
мстит" даже доступна для изображения на танке в игре World of tanks. В
родном Наровчате герою установлен бюст.
То есть понятна ли глубина морального падения наших киноделов? В
советское время снимается фильм, в котором прославляется танковое
мастерство человека. В России снимается фильм о том, как он
без остановки пьет и ругается с НКВДшником.
Радует лишь одно. Несмотря на надписи в титрах, этот фильм - он не о
Александре Ивановиче. Этот фильм о самом режиссере и его команде, о
министерстве культуры и всей нашей власти. Той самой, в которой не
осталось ни капли героического от предков, спасших нашу Родину от
коричневой чумы.
И о современной России. Той самой, в которо