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В России предложили заморозить тарифы ЖКХ

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Главы всех российских регионов должны принять решение о заморозке цен на жилищно-коммунальные услуги минимум на три месяца. В настоящее время любая, даже самая незначительная экономия личных средств для граждан имеет огромное значение. Такое мнение высказал «Ленте.ру» член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов.

«Несмотря на то что в стране постепенно смягчается режим ограничений, восстановить свои доходы быстро не получится, - констатировал эксперт. - Ряд предприятий малого и среднего бизнеса в принципе не вернется после окончания режима самоизоляции, а за каждым из них стоят конкретные люди, которые потеряли доход. Мы уже видим рост безработицы из-за пандемии в два раза».

По мнению Гарипова, региональным властям следует рассмотреть варианты более серьезной поддержки для людей, которые остались без работы и средств. Предлагается отменить для них плату за услуги ЖКХ и сборы на содержание и ремонт многоквартирных жилых домов. «Такая помощь должна быть адресной и, что не менее важно, оперативной. Людям уже сейчас нечем оплачивать услуги, а сбор всевозможных документов и без пандемии был небыстрым процессом», - заключил эксперт.

Днем ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в Подмосковье будут заморожены на три месяца с 1 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте областного правительства.

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Источник — lenta.ru
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