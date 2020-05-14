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В ПФР дали совет по выбору времени для оформления заявки на детские выплаты

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Россиянам дали совет по выбору времени для оформления заявки на детские выплаты. Подробности об этом рассказал изданию Ura.ru источник в Пенсионном фонде России (ПФР).

Собеседник издания посоветовал подавать заявку на выплату не раньше 15 мая. Он пояснил, что на данный момент портал госуслуг перегружен из-за большого потока посетителей и не работает в полном объеме.

Сервис по оформлению выплат на детей запустили 12 мая. Подать заявку для ее получения можно будет до 1 октября.

Дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми были утверждены указом президента Владимира Путина на фоне эпидемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет положено по десять тысяч рублей, до 3 лет - по пять тысяч. По подсчетам Минтруда, поддержку от государства смогут получить почти 1,7 миллиона семей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как 1,7 млн? Президент же сказал, что только единоразовое пособие в 10 т.р. получат 27 млн семей. Он обманул?

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